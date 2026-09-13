Брокери полудяха! Огромен интерес към един вид апартаменти
Цените на панелните жилища нарастват с цялостния ръст на жилищния пазар
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Цените на панелните жилища нарастват с цялостния ръст на жилищния пазар
Характеристиките на тази "джаджа"
Държавата ще даде пари на 10 000 семейства
Ръст от 34% на сделките с имоти в началото на 2021 г. в сравнение с началото на 2020 г. отчитат в Пловдив
Панел на тераса се стовари върху детска площадка. Инцидентът е станал тази нощ в квартал Три Чучура в Стара Загора. За щастие по това време не е имало...
Благоевград. Три комплекта документи са подадени в деловодството на община Благоевград от сдружения, които кандидатстват по Национална програмата за е...
София. Четвъртата от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, лекари...
София. За седма година Музикалното събитие на Югоизточна Европа (SEEME - South-East European Music Event) отваря вратите си за български артисти от му...
Лом. Стена от жилище на последния етаж в панелен блок на улица „Пристанищна" в Лом се откърти и закачи терасата на апартамента под него, съобщиха от...
Панел се откърти от стена на последния етаж от жилищен блок в Лом. Блокът, който е два тона, падна на терасата под него и отнесе и нея, съобщи бТВ. Н...