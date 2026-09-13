Банско с панаир на занаятите
На централния площад „Никола Вапцаров” от 28 юни до 2 юли ще бъдат изложени художествено стъкло, кукли, накити, бижутерия, плъстени и рисувани дрехи,...
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На централния площад „Никола Вапцаров” от 28 юни до 2 юли ще бъдат изложени художествено стъкло, кукли, накити, бижутерия, плъстени и рисувани дрехи,...
На традиционния Панаир на занаятите талантливите майстори ще покажат уменията си в над 20 занаята
Хасково. Най-атрактивен занаят ще търсят до неделя в Димитровград в рамките на второто издание на "Панаир на занаятите". 38 майстори занаятчии от цял...