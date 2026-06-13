Община Варна обяви конкурс за проект на Паметник на моряка
Община Варна обяви конкурс за идеен проект за изграждане на Паметник на моряка. Инициатор на идеята е фондация „Морски съдби", подкрепена от експертни...
Следете всички новини, анализи и коментари за Паметник На Моряка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Община Варна обяви конкурс за идеен проект за изграждане на Паметник на моряка. Инициатор на идеята е фондация „Морски съдби", подкрепена от експертни...