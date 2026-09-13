Разследват палеж на кола
Пореден пожар в автомобил, този път в Разлог, разследва полицията. Сигнал за огнения инцидент е подаден от местен жител в сряда през нощта, към 03:55...
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Пореден пожар в автомобил, този път в Разлог, разследва полицията. Сигнал за огнения инцидент е подаден от местен жител в сряда през нощта, към 03:55...
Варна. Лек автомобил е горял тази нощ във Варна. Това съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в града, цитирани бТВ. Автомобилът е бил...
Подозират умисъл в палежа на колата на Шикерова
София. Българският хелзинкски комитет (БХК) изпрати писмо до главния прокурор и шефа на СДВР по повод подпалването на личния автомобил на водещата на...