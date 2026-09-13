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Разследват палеж на кола

Разследват палеж на кола

Пореден пожар в автомобил, този път в Разлог, разследва полицията. Сигнал за огнения инцидент е подаден от местен жител в сряда през нощта, към 03:55...

09 март | 11:20
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