Петролът падна под 52 долара за барел
Това е най-ниската цена от декември 2018 година насам
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Това е най-ниската цена от декември 2018 година насам
Жена е паднала или скочила от 12 етаж в столичния квартал "Света Троица", съобщиха от СДВР. Сигналът е получен около 9 часа тази сутрин от съседи. Жен...
Лом. Лекари от МБАЛ в Лом оперираха успешно падналата от третия етаж на сградата на гимназията в града Надя Боянова, съобщи управителят на здравното з...
Плевен. Жена се хвърли от стълбищен прозорец на Второ ДКЦ в центъра на града. По неофициални данни тя доскоро лежала в психиатрия и е пациентка на ед...