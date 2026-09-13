Затвори се голяма дупка в озоновия слой
Явлението се случва над Арктика
Следете всички новини, анализи и коментари за Озонов Слой. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Явлението се случва над Арктика
Появиха се първи категорични доказателства за намаляването на озоновата дупка над Антарктика. Според учените през септември 2015 г. тя е била с около...
Ню Йорк. Озоновият слой, който предпазва земята от причиняващите рак ултравиолетови лъчи, показва ранни признаци на възстановяване след години на изтъ...