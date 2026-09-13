Пожарът в Смолян е потушен
Огнеборците в Смолян обявиха големия пожар над града за ликвидиран. След повече от 20 часа борба с пламъците огънят е потушен, съобщава Би Ти Ви. И ут...
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Огнеборците в Смолян обявиха големия пожар над града за ликвидиран. След повече от 20 часа борба с пламъците огънят е потушен, съобщава Би Ти Ви. И ут...
Елхово. Овладян е пожарът, възникнал вчера край село Лесово, община Елхово, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Огънят...
София. Пожарът в района на софийското село Локорско е овладян, обстановката е спокойна. Това заяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова за "Фо...