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Пожарът в Смолян е потушен

Пожарът в Смолян е потушен

Огнеборците в Смолян обявиха големия пожар над града за ликвидиран. След повече от 20 часа борба с пламъците огънят е потушен, съобщава Би Ти Ви. И ут...

13 ноември | 12:20
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