Отвориха черната кутия на МиГ-а , но...
Ще трябва да се свържат с производителя в Украйна, което ще отнеме време. Важни са последните 13 секунди, каза министърът на отбраната
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Ще трябва да се свържат с производителя в Украйна, което ще отнеме време. Важни са последните 13 секунди, каза министърът на отбраната
Пътят Русе-Разград вече е отворен за автомобили. Това съобщиха от Областното пътно управление. Забраната за движение остава в сила за камиони над 12...
Блокадата на граничните пунктове продължи пет дена
Вашингтон. САЩ възстанови работата на посолството си в Йемен, което бе затворено преди две седмици заради опасения от атака на „Ал Кайда", съобщи Държ...