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Отвориха пътя Русе-Разград

Отвориха пътя Русе-Разград

Пътят Русе-Разград вече е отворен за автомобили. Това съобщиха от Областното пътно управление. Забраната за движение остава в сила за камиони над 12...

18 януари | 15:25
2 коментара
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