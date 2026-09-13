На бас, че не знаете! Ето защо имаме отпечатъци на пръстите
Учени обясняват защо уникалните линии са ключови за човека
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Учени обясняват защо уникалните линии са ключови за човека
Откриването на човешките отпечатъци е решаващо за дебата, който се води за пристигането на хомо сапиенс в Америка
Мария Сапунджиева, Стефан Вълдобрев и Стефка Янорова също ще оставят своите отпечатъци
Защото му взимали пръстовди отпечатъци
Терминалите ще позволят на потребителите да плащат в магазините като сканират дланта си
Актьорът радва публиката с култовите си роли над пет десетилетия
Около 400 болници все още не са поръчали устройствата за прием на пациенти с пръстови отпечатъци. Едва около 70 от лечебните заведения са дали заявка...
Здравноосигурителният статус ще се определя и от вноските в приходните агенции Чиновници и лекари искали да отклонят парите от тежко болните за опера...
София. Предоставянето на пръстови отпечатъци на сирийски бежанци от МВР на посолството на Сирия е грубо нарушение на нормите и законите за закрила и п...