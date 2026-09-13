Жалко! Българка аут от Уимбълдън
Поставената под номер 16 в схемата Денчева допусна обрат и загуби
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Поставената под номер 16 в схемата Денчева допусна обрат и загуби
Тя записа рекордно за български лекоатлет пето участие на Олимпийски игри
"Лошото момче" на "Фермата" Георги Варсанов отпадна от шоуто и вече дава интервю след интервю. "Важно е хората, които седнат на стола на напусналия, д...
Двукратният шампион на "Уимбълдън" Рафа Надал отпадна още в първи кръг на тазгодишното издание на турнира след загуба с 6:7(4), 6:7(8), 4:6 от намиращ...