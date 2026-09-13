Всичко за Отпадна

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Варсанов се закани

Варсанов се закани

"Лошото момче" на "Фермата" Георги Варсанов отпадна от шоуто и вече дава интервю след интервю. "Важно е хората, които седнат на стола на напусналия, д...

27 октомври | 18:25
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Белгиец взе скалпа на Рафа

Белгиец взе скалпа на Рафа

Двукратният шампион на "Уимбълдън" Рафа Надал отпадна още в първи кръг на тазгодишното издание на турнира след загуба с 6:7(4), 6:7(8), 4:6 от намиращ...

25 юни | 20:57
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