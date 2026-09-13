Деси Радева се разгневи на Луфтханза
Първата дама иска извинение, закани се да не ползва повече авиокомпанията
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Първата дама иска извинение, закани се да не ползва повече авиокомпанията
Американската авиокомпания American Airlines днес отменени полет от Детройт за Филаделфия заради пиян помощник-пилот. Той бил арестуван, веднага след...
Предлагат по 250 евро на пасажер, за да откаже билета до София