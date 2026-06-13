Виктор от Ню Йорк направи нова песен за България
Талантливото българче от Ню Йорк Виктор Велинов направи нова песен за България. Миналата година в навечерието на националния празник 3 март той трогна...
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Талантливото българче от Ню Йорк Виктор Велинов направи нова песен за България. Миналата година в навечерието на националния празник 3 март той трогна...
8-годишното българче от Ню Йорк с песен на българските деца по света Трънчани приеха осемгодишното българче от Ню Йорк Виктор като почетен гражданин...