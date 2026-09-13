Излязоха резултатите от матурите! Ето къде се откриват
Интересът към оценките е голям
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Интересът към оценките е голям
Симпатизантите ще се съберат в 18:30 на 11-ти юни в културен дом "Борис Христов" в Пловдив
На церемонията са поканени премиерът в оставка Бойко Борисов и министри от неговото правителство и американският посланик Херо Мустафа,
София. Откриват почетно консулство на Украйна в България. Правителството е дало съгласието си за това, става ясно от съобщение на правителствената пре...
Фелдшерка събра изоставения Христо с кака му