Крадци прибраха два бойни пистолета от вила
Два бойни пистолета „Глок" и „Байкал" са откраднати от къщата на собственика им в дупнишкото село Червен брег. Кражбата е заявена в дупнишката полици...
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Два бойни пистолета „Глок" и „Байкал" са откраднати от къщата на собственика им в дупнишкото село Червен брег. Кражбата е заявена в дупнишката полици...