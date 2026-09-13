Непълнолетен джигит сви кола в Пловдивско. Последва инцидент
Автомобилът е собственост на 40- годишен мъж
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Автомобилът е собственост на 40- годишен мъж
Дядо Коледа открадна хеликоптер в Сао Пауло, Бразилия. Това съобщи Ройтерс и уточни, че полицията издирва престъпника, облечен в дрехите на добрия ста...
Лом. 36-годишният Илия от Лом влязъл с взлом през две врати у съседката си – на 76 години и я пребил, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана...