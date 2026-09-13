"Отело" открива сезона в Старозагорската опера
Тенорът Камен Чанев дебютира в главната роля на 6 ноември
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Тенорът Камен Чанев дебютира в главната роля на 6 ноември
Кървав екшън с двама ранени
Иван Урумов постави нов "Отело" на "Раковски". Първата премиера в Театъра на армията е на 13 ноември. Известният режисьор е избрал Иван Радоев и Герг...
Това е неуважение и към авторите, и към публиката, смята диригентът Георги Димитров Стара Загора. Принудени сме да подготвим един шедовър на оперната...
Лос Анжелис. Майк Тайсън заяви, че иска да започне да се занимава сериозно с актьорско майсторството и добави, че се надява да успее да спечели ролята...