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Нов Отело на "Раковски"

Нов Отело на "Раковски"

Иван Урумов постави нов "Отело" на "Раковски". Първата премиера в Театъра на армията е на 13 ноември. Известният режисьор е избрал Иван Радоев и Герг...

10 ноември | 19:25
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