До 700 лв. пенсия за заслуги
Еднократната награда за особени заслуги към държавата да е 5000 лв., а пожизнената пенсия - 700 лв., реши кабинетът днес. Те ще са дават като израз н...
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Еднократната награда за особени заслуги към държавата да е 5000 лв., а пожизнената пенсия - 700 лв., реши кабинетът днес. Те ще са дават като израз н...