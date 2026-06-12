Всичко за Особени Заслуги

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До 700 лв. пенсия за заслуги

До 700 лв. пенсия за заслуги

Еднократната награда за особени заслуги към държавата да е 5000 лв., а пожизнената пенсия - 700 лв., реши кабинетът днес. Те ще са дават като израз н...

11 февруари | 22:50
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