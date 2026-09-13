Замесиха българи в грозна проява в Париж, подозират и руска връзка
На 13 май през нощта вандали са изрисували мемориала на Холокоста с 35 отпечатъка на червени ръце
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На 13 май през нощта вандали са изрисували мемориала на Холокоста с 35 отпечатъка на червени ръце
Паметните плочи надраскани със сърпове и чукове
Безсрамници изкъртиха месинговия кръст от паметника на актрисата и съпруга й Нейчо Попов
Добрич. Окръжният прокурор на Добрич Пламен Николов (на снимката) и районният мюфтия Билял Дарджан декларираха пред медиите, че с общи усилия издирват...
Русия недоволна от българските власти