Футболист отнесе 250 000 паунда глоба за оргия
Кайл Уокър от Ман.Сити нарушил карантината с 2 проститутки
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Кайл Уокър от Ман.Сити нарушил карантината с 2 проститутки
Скандалният кадър, който стана хит в мрежата днес
Турция арестува двама, подготвяли атентат в Анкара навръх Нова година Голям скандал избухна в Белгия след разкритията на два вестника. Полицейски шеф...
По доста любопитен начин отпразнуваха футболистите на колумбийския "Атлетико" (Насионал) над уругвайския "Дефенсор" с 2:0 в "Копа Либертадорес". Сле...