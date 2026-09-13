"Гласове зад сцената" - организаторите на събития обединяват сили
Нова Асоциация на българската събитийна индустрия (АБСИ)
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Нова Асоциация на българската събитийна индустрия (АБСИ)
На какво призова народа министърът на вътрешните работи
Организаторите са обещали да проучат ситуацията.
Даниил Медведев атакува организаторите
Спецоперация на полицията се провежда в момента в района на Женския пазар. Това съобщи бТВ и уточни, че се издирват организатори на групи за извеждане...
Волгоград. Властите в Русия са задържали двама съучастници в извършването на терористичните атаки във Волгоград от края на миналата година. Това съобщ...