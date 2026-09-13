Бъчварова отговори на Нешка във Facebook
„Някоя си социоложка" си позволила да изрази мнение по предложение за най-високата държавна награда. Не мога да си отговоря защо е позорно социолог да...
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„Някоя си социоложка" си позволила да изрази мнение по предложение за най-високата държавна награда. Не мога да си отговоря защо е позорно социолог да...
Решението на Нешка Робева да не приеме ордена "Стара планина", който предизвика скандал в Министерския съвет, разбуни форумите. Въпросът заслужава ли...
Президентът Росен Плевнелиев връчи орден "Стара планина" първа степен на патриарх Неофит за изключителните му заслуги към България. "Неведнъж във врем...