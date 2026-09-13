Всичко за Орден Стара Планина

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Нешка е храм, не го рушете

Нешка е храм, не го рушете

Решението на Нешка Робева да не приеме ордена "Стара планина", който предизвика скандал в Министерския съвет, разбуни форумите. Въпросът заслужава ли...

19 май | 5:25
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