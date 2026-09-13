Сателит пада към Земята! НА ЖИВО
Когато навлезе в атмосферата и ще започне да изгаря
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Когато навлезе в атмосферата и ще започне да изгаря
Това засяга и климата на Земята
Дали ще се реализира обаче?
Вашингтон. Учени разкриха, че са открили самотна планета извън нашата слънчева система да се рее в космоса, а не да е в орбита около слънце. Газовата...