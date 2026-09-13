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Съд оправда кмета на Монтана

Съд оправда кмета на Монтана

Монтана. Върховният административен съд отмени решение на Комисията за конфликт на интереси, с което за конфликт на интереси бе обвинен кметът на Монт...

06 януари | 16:15
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