Ето ги топ богаташките в развлекателната индустрия
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Коя оглави класацията
Πeвицaтa, ĸoятo издaвaшe aлбyм пoчти вcяĸa гoдинa, нe e пycнaлa нoв нa пaзapa oт 2016 г.
Журналистката призна, че самата тя е изненадана докъде стигна Меган
На струната "расизъм" в САЩ лесно се "свири", казва Ирина Кънева, специалист по кризисна комуникация
Това е най-популярното предаване за 2021 след Супербоул
Елизабет II ще отправи послание по повод на Деня на Общността на нациите
Двамата стартираха и подкаст
Една от най-влиятелните личности в световния шоубизнес Опра Уинфри ще продуцира нов филм за Мартин Лутър Кинг, съобщиха от Контактмюзик. Уинфри ще про...
Цюрих. Една от най-заможните жени в света, американската тв-водеща Опра Уинфри твърди, че е станала жертва на расистко отношение в Швейцария, информир...