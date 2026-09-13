Кьовеши подхваща батака в екологията
Министър Емир Димитров раздал 200% ДМС
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Министър Емир Димитров раздал 200% ДМС
Общата стойност на допустимите разходи, включени в новите предложения, възлиза на 223 506 726,59 лв.
Общата стойност на допустимите разходи, включени в новите предложения, възлиза на 223 506 726,59 лв.
София. Министерският съвет прие протоколно решение във връзка със спрените плащания по оперативната програма „Околна среда 2007-2013" и допълнителните...
София. Със Заповед на министъра на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова от 7 януари 2014 г. Спиридон Александров е определен за ръководител...