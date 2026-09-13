Кирил и Асен в нов скандал. Брутални указания за агитация
ПП пусна до кандидат-депутатите си окръжно с опорни точки
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ПП пусна до кандидат-депутатите си окръжно с опорни точки
Министрите с оценки от "Позитано" 20 за 1 г. управление София. Подробен анализ за загубата на евроизборите ще бъде приет днес на заседание на Изпълни...
София. "Категорично искам да заявя, че нямам нищо общо с историята с „опорните точки" и това много лесно може да се провери. Това заяви Тодор Пройчев,...
София. Депутати от БСП не показаха притеснение от разпространените късно в сряда „опорни точки" за протестите и обясниха, че в партията често се праща...