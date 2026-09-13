Британски таблоид гръмна: Опит за покушение срещу Путин!
Новината идва от руския Телеграм канал General SVR, който често пуска „вътрешна информация“ за Путин и Кремъл
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Новината идва от руския Телеграм канал General SVR, който често пуска „вътрешна информация“ за Путин и Кремъл
Задържани са трима души в Канада, пише британско издание
София. Пловдивският митрополит Николай сезира главния прокурор Сотир Цацаров за твърденията, че се прави опит за покушение срещу събрата му Галактион...