Как пистолетът на Алек Болдуин се оказа зареден. Истината!
Звездата простреля смъртоносно операторката Халина Хътчинс
Следете всички новини, анализи и коментари за Операторка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Звездата простреля смъртоносно операторката Халина Хътчинс
Актьорът стрелял с реквизитен пистолет и халосни патрони
Уволнения е операторката в унгарска телевизия Петра Ласло, близка до крайнодясната и антиимигрантска партия Йобик,пише британският Daily Mail. Причи...