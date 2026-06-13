Петчасова акция в Пирин спаси майка и син
Поредната тежка спасителна акция проведоха служители на ПСС – Банско. Цели пет часа те се борели с усложнената обстановка в Пирин планина и с опасност...
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Поредната тежка спасителна акция проведоха служители на ПСС – Банско. Цели пет часа те се борели с усложнената обстановка в Пирин планина и с опасност...