Кметове на протест заради опасни дървета
Кметове и жители на петрички села излизат в понеделник (10 август) на протест. Те негодуват от забавеното премахване на опасни дървета от двете страни...
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Кметове и жители на петрички села излизат в понеделник (10 август) на протест. Те негодуват от забавеното премахване на опасни дървета от двете страни...
Кметове и жители на населени места в община Петрич ще блокират пътя за Македония след Националния празник на 3 март. Те негодуват заради опасни дървет...