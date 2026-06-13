Заралии ще следят разписанието на рейсовете и онлайн
Новите информационни табла са и „вандолоустойчви", похвалиха здравината и дизайна им от фирмата изпълнител Движението на автобуси и тролейбуси ще мо...
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Новите информационни табла са и „вандолоустойчви", похвалиха здравината и дизайна им от фирмата изпълнител Движението на автобуси и тролейбуси ще мо...