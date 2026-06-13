Москов няма да закрива онкологични центрове
Комплексните онкологични центрове няма да бъдат закривани, текстът относно тяхното ликвидиране в проектозакона ще се промени, няма да се отстъпи, обач...
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Комплексните онкологични центрове няма да бъдат закривани, текстът относно тяхното ликвидиране в проектозакона ще се промени, няма да се отстъпи, обач...