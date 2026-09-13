Ракът е лечим в 40% от случаите
Днес откриваме модерна гамакамера за 2 млн. лв.
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Днес откриваме модерна гамакамера за 2 млн. лв.
Монтана. До есента в Монтана ще отвори врати модерен център за профилактика и лечение на онкологични заболявания, съобщи д-р Цветан Тодоров, шеф на МБ...
София. Общинската онкологична болница ще получи финансиране на стойност 100 хиляди лева от столична община по програма за профилактика. Това каза стол...