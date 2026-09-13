Сектор Г призова: Без расизъм срещу Косоко и Менди
София. Фен клуб „Сектор Г" призова привържениците на ЦСКА да не отправят обиди на расистка основа към бившите футболисти на „армейците" Омар Косоко и...
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София. Фен клуб „Сектор Г" призова привържениците на ЦСКА да не отправят обиди на расистка основа към бившите футболисти на „армейците" Омар Косоко и...
Драгалевци. Скочиха да бият Менди и Косоко в контролата на"Литекс" с македонския "Хоризонт" (Турново), спечелен от "оранжевите" с 3:0. Срещата, играна...
София. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията на побойниците от Вечното дерби. Владимир Гаджев от "Левски" и Омар Ко...
София. Поредното ново попълнение на ЦСКА се казва Омар Косоко. Футболистът подписа договор с „червените" за една година, с опция за удължаване с още д...