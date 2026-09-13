Каре звезди с нови репетиции в Народния
В „Страх за опитомяване“ на Оля Стоянова играят Емануела Шкодрева, Стефан Къшев, Деян Ангелов и Ненчо Костов
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В „Страх за опитомяване“ на Оля Стоянова играят Емануела Шкодрева, Стефан Къшев, Деян Ангелов и Ненчо Костов
Гледаме нова версия на „Покана за вечеря“ от Оля Стоянова и дует от „Пътят на честта“
Сборникът "Малки ритуали за сбогуване" с шест пиеси на Оля Стоянова, писани през последните пет години, е сред изненадите на книжния пазар. В тях има...
Оля Стоянова е поет, писател, драматург и журналист - призната и харесвана е във всеки жанр, с който се захване. Носителка е на куп литературни наград...