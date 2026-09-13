Радев при олимпийците ни. Написа нещо познато (СНИМКИ)
С президента бе и Стефка Костадинова
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С президента бе и Стефка Костадинова
Ирландският гимнастик Рис Макланахън обяви гръмка новина
Там може да се лекуват заразени с Covid-19
Българският национален трибагреник ще се развее в Олимпийското село на Рио в късния следобед на този понеделник, 1 август. За тогава е предвидена це...
Сочи. Зимните олимпийски игри в Сочи ще бъдат най-скъпите, провеждани някога, и струват колкото всички досегашни взети заедно, показва анализ на датск...
Дайте още пари, стана девиз на държавните строители
Сочи. Първата група български спортисти влезе рано тази сутрин в олимпийското село. Десетимата ни спортисти и хората от техните щабове активираха акре...