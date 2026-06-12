Газманов влуди дамите в НДК
Олег Газманов обеща отново да се върне в България
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Олег Газманов обеща отново да се върне в България
Олег Газманов и неговата група "Ескадрон" пристигнаха вчера в София. Концертът им довечера в зала 1 на НДК е по покана на "Жокер медиа". "Руската и бъ...
Културата сближава, а не разделя народите, казва прочутият певец, поет и композиторОлег Газманов, един от най-талантливите и очарователни мъже в руска...
Моторите са слабост на Олег Газманов
Прочутият Олег Газманов, който излиза на 18 март в зала номер едно на НДК с групата си "Ескадрон", е непоправим почитател на оръжията. Неговата лична...