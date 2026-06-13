Оперният певец Олег Брижак е загинал при авиокатастрофата
Оперният певец Олег Брижак е загинал при авиокатастрофата във френските Алпи. Това съобщава немското издание Bild. „Дойче Опера в Дюселфорф/ Дуисбург...
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Оперният певец Олег Брижак е загинал при авиокатастрофата във френските Алпи. Това съобщава немското издание Bild. „Дойче Опера в Дюселфорф/ Дуисбург...