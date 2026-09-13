Нова напаст от дронове затвори ключово летище в Дания
Въздушното пространство над летище Олборг бе затворено в 23:40 ч. местно време
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Въздушното пространство над летище Олборг бе затворено в 23:40 ч. местно време
Евдокия Попадинова подписа с Олборг
ЕК публикува резултатите от изследване за европейските градове с най-щастливи жители. На първо място се нарежда датският Олборг, където 72% от жителит...