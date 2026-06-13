В доклада на ОЛАФ не пише, че България е най-корумпирана
В доклада на ОЛАФ няма нито един текст, който да съответства на заключението, че България е най-корумпираната или най-много злоупотребява с еврофондов...
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В доклада на ОЛАФ няма нито един текст, който да съответства на заключението, че България е най-корумпираната или най-много злоупотребява с еврофондов...
Подкрепям конструктивен дебат между институциите по казуса с OLAF и очаквам конкретни резултати. Това заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, п...