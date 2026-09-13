Протест "Окупирай НДК" пред форум на ПЕС
"Унищожи БСП и Станишев" е мотото на акцията
Следете всички новини, анализи и коментари за Окупирай Ндк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Унищожи БСП и Станишев" е мотото на акцията
20 000 се готвят за протест около НДК, докато вътре заседава ПЕС
София. Столична община не е получила уведомление за шествието „Окупирай НДК" утре, но няма забрана за провеждането му. Това съобщи за Агенция „Фокус"...