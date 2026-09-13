Сарафов представи новия ръководител на Окръжната прокуратура в Русе
Радослав Градев беше избран единодушно от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
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Радослав Градев беше избран единодушно от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
Желязко Стефанов е новият окръжен прокурор на Кърджали. Заедно с него за поста се яви и Дафин Каменов, който е заместник – окръжен прокурор на Окръж...
Точкова и Чочкова кандидатки за съдебния инспекторат