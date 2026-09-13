ЦИК ще обяви окончателните резултати в четвъртък
София. Окончателните резултати от изборите ще излязат в четвъртък, съобщи Камелия Нейкова, говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК), цитиран...
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София. Окончателните резултати от изборите ще излязат в четвъртък, съобщи Камелия Нейкова, говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК), цитиран...
Разместване има и при Реформаторите София. С преференциален вот от 8.05% от всички гласували за листата на "Коалиция за България" избирателите на лев...
София. Станаха ясни окончателните резултати от паралелното преброяване на "Екзакта Рисърч Груп" на евровота. От социологическата агенция съобщиха, че...