Това се случва за първи път на избори "2 в 1"
Говори председателят на ОИК-София
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Говори председателят на ОИК-София
Бивша шефка на крематориума сменя Диляна Иванова в ОИК Първа оставка заради драмата в "Арена Армеец". Шефката на Общинска избирателна комисия в Софи...
След оставката на шефката на ОИК-София Диляна Иванов, БСП чака и тази на министър Томислав Дончев. Това заяви председателят на БСП София Калоян Паргов...
Министър-председателят Бойко Борисов поиска оставката на председателя на Общинска избирателна комисия – София Диляна Иванова. Борисов настоява за оста...
Опорочаването на изборния процес е най-голямото престъпление срещу демократичното право на гражданите да участват във формирането на управлението. Тов...
Председателката на Общинската избирателна комисия- София Диляна Иванова заяви в ефира на Дарик, че подозира хора в "Арена Армеец", обърнали се за меди...