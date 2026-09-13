Всичко за Охлюв

Следете всички новини, анализи и коментари за Охлюв. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Култура Мнения
Хайд получи охлюв за 22 000 евро

Хайд получи охлюв за 22 000 евро

Хайди Клум накара приятеля си Вито Шнабел да й купи гигантски пластмасов охлюв за 22 000 евро.Това стана на благотворителен търг на фондацията за борб...

28 септември | 21:20
0 коментара
9876