Кръстиха охлюв на Джокович
Новият вид е открит в карстов извор близо до черногорската столица Подгорица
Следете всички новини, анализи и коментари за Охлюв. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новият вид е открит в карстов извор близо до черногорската столица Подгорица
Чувствителното към температурите създание Craspedotropis gratathunberga не понася суша
Приятелят на Хайди Клум - Вито Шнабел, й купи пластмасов охлюв за 22 000 долара в името на благотворителна кауза. Хайди бе домакин на събитието, което...
Хайди Клум накара приятеля си Вито Шнабел да й купи гигантски пластмасов охлюв за 22 000 евро.Това стана на благотворителен търг на фондацията за борб...
Сакраменто. Специални подразделения от лабрадори ще спасяват земеделието в Калифорния от най-големите в света охлюви - ахатина. Властите вече са събра...