Монахини приютиха мъж, той ги окраде
Монахините от манастира "Св. Никола" в Арбанаси приютиха бездомен мъж, който обещал да им помага в стопанството. Той прекарал няколко дни с тях. Храни...
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Монахините от манастира "Св. Никола" в Арбанаси приютиха бездомен мъж, който обещал да им помага в стопанството. Той прекарал няколко дни с тях. Храни...
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