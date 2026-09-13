На 74-годишна жена й писна! Стана и ограби банка
Защо жената е предприела това отчайващо действие
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Защо жената е предприела това отчайващо действие
По случая се води разследване
Образувано е досъдебно производство
Крадец ограби магазин за хранителни стоки в Стара Загора, предаде Дарик. Около 22,15 ч. в полицията е получено съобщение за грабеж в магазин на ул. "...
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София. Мъж, въоръжен с нож заплаши служителките в столична бензиностанция и я ограби около полунощ, съобщи "Блиц", цитирайки очевидци. Районът около о...