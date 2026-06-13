Вигенин поиска прокуратурата да провери смяната на болничен шеф
„Използвам трибуната на Народното събрание, за да сезирам прокуратурата да извърши пълна проверка на обстоятелствата около смяната на изпълнителния ди...
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„Използвам трибуната на Народното събрание, за да сезирам прокуратурата да извърши пълна проверка на обстоятелствата около смяната на изпълнителния ди...