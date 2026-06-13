Приказно гръцко село стана българско, наш чиновник брои 370 000 евро за вила
Едно гръцко селце вече спокойно може да се нарече българска махала. Става въпрос за приказното Офринио – малкото гръцко населено място край Кавала....
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Едно гръцко селце вече спокойно може да се нарече българска махала. Става въпрос за приказното Офринио – малкото гръцко населено място край Кавала....