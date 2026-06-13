БАБХ удължава мерките срещу шарка по овцете и козите в пловдивско
Епизоотичната обстановка остава усложнена
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Епизоотичната обстановка остава усложнена
Заповедта влиза в сила от 30 юли 2025 г. и е част от превантивни мерки
Възбранени са над шест тона храни с неизяснен произход
Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София област предприе незабавни действия по сигнал за незаконно клане на животни в гр. Ихт...
Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Варна прекрати дейността на пречиствателен и експедиционен център за миди след констатирани на...
Възбранените храни са установени в два търговски обекта в областния град
Инспектори към Областната дирекция по безопасност на храните, град Бургас съвместно с Регионалната здравна инспекция извършиха незабавна проверка на д...
Инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Кюстендил спряха от продажба негодно за употреба агнешко месо преди Великден. Стока...